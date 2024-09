Cade dalla scala e batte la testa. Ricoverato al Santa Maria

E’ caduto da una scaletta, da un’altezza di circa un paio di metri, mentre stava eseguendo dei lavoretti nell’abitazione di amici. L’infortunio domestico si è verificato poco dopo le 14,30 in un edificio affacciato sulla Strada provinciale, in località San Tomaso della Fossa, in territorio di Bagnolo. Sono state le persone presenti a dare l’allarme alla centrale operativa del 118 non appena si è verificata la caduta. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo con il personale dell’automedica di Novellara.

L’uomo nella caduta ha riportato un trauma cranico, ma non ha mai perso conoscenza.

Dopo le prime valutazioni sanitarie, il ferito – di 38 anni – è stato caricato a bordo dell’ambulanza Cri e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio, accompagnato dal personale medico. Non risulta essere in pericolo di vita.