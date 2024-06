Cade in bici e viene investito da un pullman: ciclista all’ospedale in gravi condizioni

Paura sulla Provinciale 7, ieri pomeriggio a Carpineti: erano da poco passate le 15 quando si è verificato uno spaventoso incidente, che ha visto coinvolto un ciclista, di circa 60 anni.

L’uomo stava procedendo in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, mentre si trovava nel tratto in zona Montefaraone, è caduto a terra. Proprio in quel momento, è sopraggiunta un pullman e lo ha investito. Sono subito scattati i soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate la Croce Rossa di Carpineti, l’autoinfermieristica e anche la polizia locale per i rilievi del caso.

Il ciclista è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma con EliPavullo in gravi condizioni. Ieri nel tardo pomeriggio il ferito si trovava al Pronto soccorso di Parma per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.