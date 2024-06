Cade in moto, ventenne in Rianimazione

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri in via Cimabue a Castellarano – la zona industriale nei pressi del greto del Secchia – per un giovane motociclista di 20 anni caduto caduto con una moto da cross.

L’allarme è scattato poco prima delle 16. E’ stata prontamente attivata la centrale operativa del 118 che ha subito coordinato l’emergenza.

Sul posto, per soccorrere il centauro, è rapidamente giunta un’ambulanza e pure il personale dell’automedica di Scandiano. I

l ragazzo è stato dunque immediatamente assistito dagli operatori del 118.

Il 20enne, dopo le prime terapie dei volontari e dei sanitari, è stato stabilizzato e accompagnato urgentemente in codice rosso all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stato poi sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi.

Il giovane, dopo i controlli dei medici, è stato ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione del nosocomio reggiano.