Cade sul sentiero impervio. Salvata dopo diverse ore

Cade rovinosamente una 63enne mentre era in cerca di funghi con il marito in una zona impervia oltre Pietrachetta, nel comune di Villa Minozzo. L’evento è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica e l’operazione di soccorrso, resa difficoltosa a causa della zona impervia e delle condizioni di buio, si è protratta oltre le 22 di domenica notte. La donna di 63 anni stava camminando in una zona boschiva in compagnia del marito quando, per cause accidentali o una probabile disattenzione, è caduta rovinosamente a terra riportando un brutto trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire in modo autonomo. Il marito, preoccupato per l’impossibilità della moglie di proseguire il cammino, ha quindi attivato i soccorsi allertando la centrale del 118 che a sua volta a messo subito in movimento ed alcuni tecnici del Soccorso Alpino della stazione Monte Cusna che a piedi hanno raggiunto la località dell’infortunata. Giunti sul posto ad ora tarda quando già cominciava a fare buio, i soccorritori con la presenza del medico, hanno potuto accertare che la donna infortunata, oltre a presentare un trauma ad un arto inferiore, mostrava un principio di ipotermia. Il medico del Saer ha prima stabilizzato l’arto traumatizzato per ridurre la sofferenza della paziente alla quale successivamente le sono state fornite coperte e liquidi caldi per farla riprendere dal freddo che a quell’ora in alta quota si faceva sentire. Successivamente i soccorritori hanno posizionato la donna sulla barella ed effettuato più recuperi con tecnica del contrappeso su un terreno decisamente impervio. Una volta recuperata la barella, dopo una serie di calate essenziali per raggiungere la carraia, dove era in attendeva il mezzo di trasporto. Quindi la 63enne è stata consegnata ai sanitari dell’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo e portata all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per ricevere le cure del caso. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i Saf.

s.b.