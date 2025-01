Cadono durante un’escursione. Soccorsa una coppia di 49enni

Una coppia mantovana, domiciliata a Guastalla, è stata soccorsa l’altra mattina a Rocca di Garda, sulla sponda veronese del lago, dopo una caduta durante un’escursione. I due protagonisti dell’infortunio, entrambi di 49 anni, sono scivolati da un sentiero panoramico, da un salto di roccia di oltre sei metri. Caduta attutita dalla vegetazione sottostante. Gli escursionisti hanno attirato l’attenzione sventolando un telo termico, facendo scattare i soccorsi. Con un elicottero del 118 di Verona gli operatori si sono calati con verricello per recuperare la coppia. Entrambi hanno riportato traumi agli arti inferiori, ma sono stati giudicati in condizioni non gravi.

Sono stati trasferiti al Polo Confortini dell’ospedale Borgo Trento, a Verona. Hanno riportato un sospetto trauma a una caviglia. Issati a bordo del velivolo in due rotazioni, dopo la visita al campo base sono poi stati trasportati in ospedale. L’uomo è stato dimesso con una distorsione alla caviglia, la donna è stata trattenuta in osservazione per accertamenti al polso. Una disavventura a lieto fine, grazie alla vegetazione che ha evitato alla coppia di precipitare oltre, fin verso la strada sottostante.