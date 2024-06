Camion sbanda, poi altro incidente. Supera tutti e va a sbattere

Non bastavano i disagi al traffico provocati dalla sbandata del camion in via Moglia, a Villanova di Reggiolo, avvenuta nei giorni scorsi non distante dal casello autostradale dell’A22. Anche dopo sono proseguiti i problemi. Durante le operazioni di recupero del mezzo pesante, infatti, un automobilista 40enne abitante in zona ha deciso di sorpassare la fila di auto ferme sulla carreggiata. Ma, arrivato in fondo alla fila, ha urtato il carro attrezzi, finendo poi fuori strada. Sono arrivati i soccorsi sanitari, con l’automobilista che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Si sarebbe però fatto venire a prendere da un conoscente, allontanandosi dal luogo prima della conclusione degli accertamenti. Gli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi, grazie a una rapida serie di indagini, sono riusciti a rintracciare l’uomo, colpito da inevitabili sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Sono stati richiesti pure accertamenti sullo stato psicofisico del conducente, il quale rischia ulteriori conseguenze, anche di natura penale, se confermati alcuni sospetti.