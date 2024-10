Camion si ribalta su un fianco: autista illeso

Incidente ieri alle 9,30 a Toano: una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, percorrendo la Provinciale 19 e giunta a Fora di Cavola, nei pressi della ceramica Panaria, ha notato in via Marconi un camion 4 assi (Iveco Trakker) carico di materiale inerte ribaltato su un fianco. L’autista, un sessantasettenne di Ventasso, è rimasto illeso. Il camion è stato rimosso con l’autogru del soccorso stradal. È stato necessario effettuare viabilità sino alla fine delle operazioni di recupero effettuate dalla pattuglia del Norm e da quella della stazione carabinieri di Castelnovo ne’ Monti. Durante le operazioni di recupero non si sono registrati problemi alla circolazione stradale. L’intervento è terminato alle 13,15.