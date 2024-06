Campagnola, con petardi incendio un bagno chimico

Campagnola (Reggio Emilia), 24 giugno 2024 - Ennesimo atto vandalico, probabilmente a opera di giovani. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno interessato un bagno chimico in via Magnani, a Campagnola, nei pressi del centro sociale Bocciodromo e alla sala 2000. Forse l’uso di petardi all’interno della struttura potrebbe aver provocato l’incendio, domato in breve tempo dai vigili del fuoco arrivati da Guastalla, dopo che parte delle fiamme erano state domate da alcuni passanti. I danni sono limitati. Non si esclude che possa trattarsi dell’azione di qualche ragazzino, forse gli stessi protagonisti di altri simili episodi, oltre che di atti violenti di bullismo, nei confronti di loro coetanei, avvenuti pochi giorni fa. Indagano i carabinieri, che sperano pure di ottenere elementi utili dalla raccolta di testimonianze e dalle immagini della videosorveglianza della zona.