Campanelline a tema Disney. La raccolta solidale Conad a sostegno di CuraRE Onlus

Questa volta sono 12 campanelle natalizie ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney l’oggetto della raccolta solidale di Conad, dal titolo ’I gesti d’amore si fanno sentire’, partita il 4 novembre nei supermercati con notevole successo, tanto che si pensa vadano esaurite prima della fine della campagna, fissata al 15 dicembre.

I clienti con Carta Insieme e Carta Insieme Più - Conad Card potranno collezionare una linea di oggetti realizzati in plastica riciclata, aggiungendo ogni 15 euro di spesa 1,90 euro, per ricevere in cambio una delle campanelle devolvendo così 50 centesimi a favore di 6 ospedali presenti nei territori in cui opera Conad Centro Nord.

Nella provincia di Reggio questo impegno si concretizza nella donazione del ricavato all’ospedale Santa Maria Nuova, a sostegno dell’associazione CuraRE onlus e della Neonatologia e Tin, per la dotazione di una innovativa apparecchiatura per la ventilazione dei neonati pretermine.

Ottimo il riscontro della campagna 2023, che ha prodotto un ricavo di 212mila euro nella provincia di Reggio.

"Siamo molto grati a Conad Centro Nord per la sensibilità e interesse dimostrati nei confronti delle generazioni future e dei suoi più piccoli e fragili rappresentanti – dichiara Giancarlo Gargano, direttore di Neonatologia e dipartimento Materno Infantile dell’Ausl-Irccs –.

La nuova campagna garantirà l’acquisizione per la Tin reggiana di un innovativo dispositivo per la ventilazione invasiva e non invasiva sincronizzata, indicato per i neonati pretermine, dotato di Nava (Neurally Adjusted Ventilatory Assist – sistema per l’assistenza ventilatoria regolata a livello neurale, ndr)". Deanna Ferretti, presidente di Curare, ringrazia "tutti coloro che acquistando le campanelle ci permetteranno di attrezzare il Mire con reparti confortevoli e tecnologicamente avanzati, perché solo tutti insieme possiamo dare al MIre un vero cuore".

