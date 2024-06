Campo di San Quirino riqualificato. Oggi pomeriggio taglio del nastro

Un intervento di riqualificazione che ha visto coinvolti tanti cittadini di ogni età, oltre ad aziende ed imprese del territorio. Si tratta dell’area sportiva parrocchiale in centro a Correggio, che si prepara a ospitare il Torneo di San Quirino, capace ogni anno di accogliere numerose squadre e un pubblico molto numeroso che segue questa competizione di calcio a 5, nata nel 2006. Oggi alle 18.45 è previsto il taglio del nastro per inaugurare la rinnovata struttura, mentre sabato è in programma il sorteggio dei gironi, in vista della prima gara, fissata per il 17 giugno. E non manca la novità, con le squadre che potranno giocare su un campo totalmente rifatto.

L’inaugurazione di stasera diventa un’occasione per ringraziare le tante persone che si sono impegnate nella raccolta fondi online, superando la somma di 62mila euro. L’area sportiva in questione è di proprietà della Fondazione Bellelli-Contarelli e sarà utilizzata anche per le attività di educazione fisica degli studenti dell’istituto San Tomaso. Si tratta di una struttura che vuole unire la cittadinanza, anche grazie ai tre accessi che permettono il passaggio dalla scuola, dalla parrocchia e da una delle principali piazze della cittadina. Nei mesi scorsi è stata forte la partecipazione dei cittadini alla raccolta fondi.

a. le.