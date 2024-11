C’è anche un carabiniere tra i nuovi diaconi ordinati in Diocesi

Reggio Emilia, 8 novembre 2024 – La chiesa di Reggio Emilia-Guastalla riceverà oggi il dono di sei nuovi diaconi permanenti che saranno ordinati per l’imposizione delle mani e la preghiera dell’arcivescovo Giacomo Morandi nella celebrazione eucaristica delle 18 di sabato nella Cattedrale. Quattro ordinandi provengono dalla storica parrocchia di San Pellegrino a Reggio Emilia, all’interno dell’unità pastorale comprendente anche le comunità di Gesù Buon Pastore, Sant’Anselmo di Lucca, Sant’Antonio e San Luigi Gonzaga.

Ecco le loro presentazioni.

Paolo Anceschi ha 65 anni e lavora come consulente informatico. Sposato con Elena, ha quattro figli e tre nipoti. Nelle parrocchie di San Pellegrino e del Buon Pastore è impegnato nell’animazione della liturgia, nella preparazione dei fidanzati al matri¬monio e come catechista battesimale.

Antonio Boschini ha 61 anni ed è impiegato in un’azienda informatica. Sposato con Nicoletta, ha cinque figli. Responsabile del coro ’Santa Maria Maddalena’ per l’animazione liturgica, è membro del consiglio pastorale e, assieme alla moglie, impegnato nelle catechesi battesimali.

Daniele Cottafavi ha 55 anni ed è dirigente scolastico. Sposato con Manuela, ha due figli. È membro del consiglio pastorale ed è impegnato nell’animazione della liturgia, oltre a frequentare con la moglie e la figlia la Casa della Carità di San Giuseppe in città,

Andrea Panciroli ha 61 anni ed è libero professionista. Sposato con Benedetta, ha avuto quattro figli, uno dei quali morto subito dopo la nascita. In parrocchia è impegnato come catechista e ministro straordinario della Comunione; nell’ambito dell’unità pastorale fa servizio presso un gruppo di ragazzi diversamente abili e segue un gruppo sposi.

Altro ordinando diacono è Stefano Airini, della parrocchia di Brescello; ha 55 anni ed è luogotenente carica speciale dell’Arma dei carabinieri, comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Parma (ex comandante dei carabinieri di Brescello per 13 anni); è coniugato con Monica, con la quale è tra i soci fondatori dell’organizzazione di volontariato missionario ’Sochrea Odv’; par¬tecipa da tempo ad un gruppo di preghiera di Medjugorie e nella sua unità pastorale è impegnato negli incontri per i fidanzati e nella preparazione dei catecumeni.

Luigi Salsi, della parrocchia di Villa Sesso, ha 65 anni ed è operaio in pensione e contadino. Sposato con Morena, ha due figlie. In parrocchia si occupa della custodia della chiesa parrocchiale e della visita agli anziani; presta poi servizio come catechista battesimale e, insieme alla moglie, partecipa a un centro di ascolto; in passato è stato catechista dei ragazzi.

La liturgia di domani sera sarà trasmessa in diretta streaming dal centro diocesano comunicazioni sociali sul canale YouTube ’La Libertà Tv’.