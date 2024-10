Carica la spesa in auto. Preso a sprangate

Si è ritrovato con un uomo che lo colpiva con una spranga in ferro, ferendolo alla testa e alla spalla mentre stava caricando in auto la spesa, nel parcheggio di un supermercato, in via Pallaia a Castelnovo Sotto. Un episodio che si era verificato a fine luglio, in pieno giorno, e che ora ha portato alla formalizzazione della denuncia alla magistratura reggiana a carico di un uomo di 37 anni, denunciato per lesioni personali, porto d’armi e oggetti atti a offendere. Un’aggressione vera e propria, vittima era stato un uomo di 48 anni, il quale si era ritrovato improvvisamente come bersaglio dei colpi inferti dall’altra persona. Non si trattava di un’azione per rapina o furto, quanto invece di un probabile gesto mirato a causa di qualche controversia alla base di quanto accaduto. È su questo che indagano i carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto, ai quali la vittima si era rivolto, a fine luglio, in seguito all’aggressione, che aveva provocato lesioni guaribili in almeno un mese e che erano state medicate al pronto soccorso ospedaliero, dove il 48enne si era recato, ferito e dolorante. Erano intervenuti i militari dell’Arma per le prime indagini, proseguite con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e con la raccolta delle testimonianze, permettendo di risalire al presunto autore dell’aggressione. Dopo l’aggressione, l’uomo era stato medicato in ospedale per i traumi riportati a causa dei colpi con la spranga in ferro. I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire alle esatte cause che hanno scatenato quel gesto violento.

Antonio Lecci