’Casa dei burattini’ affollatissima di bambini

Quando l’arte si unisce

al tema della festa di Halloween. Pieno successo, al museo "La casa del burattinI" di via Buozzi a Cavriago, dove l’altra sera è stata in scena una animazione legata alla notte più "tenebrosa" dell’anno.

E’ stato un viaggio indimenticabile nel mondo dei burattini e delle ombre, fra animazioni, storie, racconti, il tutto in una ambientazione molto particolare.

Un po’ ovunque si sono organizzate feste per bambini in occasione di Halloween, con diversi eventi già a scuola, sempre in costumi a tema. Non sono mancati i gruppi di giovanissimi a girovagare tra case e abitazioni per il classico "dolcetto o scherzetto".

A Correggio, alla Casa nel Parco, per diversi giorni si sono susseguiti eventi per bambini e famiglie, con i "Brividini in biblioteca", gli "Appuntamenti al buio", fino alle storie di misteri e paura narrati da Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani.

Di successo anche alcuni eventi proposti in ristoranti e circoli reggiani, con la partecipazione di numerose persone in maschera.

Enorme il successo pure al Fuori Orario: al circolo di Taneto si sono ritrovati in tantissimi per festeggiare in compagnia la notte di Halloween, tra musica e animazioni.