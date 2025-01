Casa della comunità, Alleanza Civica insorge: "Il Comune getta fumo negli occhi ai cittadini"

"La risposta dell’amministrazione di San Martino in Rio sul progetto della Casa della comunità? Fumo negli occhi ai cittadini". Così i consiglieri di opposizione di Alleanza Civica rispondono alle recenti dichiarazioni della maggioranza consiliare e della giunta guidata dal sindaco Paolo Fuccio. "Non è vero – dicono Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – che non si poteva costruire un nuovo edificio: come a Villa Minozzo o in altri Comuni, il Pnrr finanziava anche nuove costruzioni. Nei terreni da noi proposti si poteva realizzare la struttura. Farla in via Rivone avrebbe avuto senso solo ristrutturando l’esistente, solo se l’amministrazione avesse saputo realizzare l’ampliamento delle scuole di via Manicardi, promesso dal 2017 e mai realizzato, per cui abbiamo già speso almeno 150 mila euro di spese tecniche. Senza contare che servizi sociali e pediatre, secondo quando riferitoci, confluiranno nella Casa della comunità. Quindi non è vero che intendiamo sparpagliare i servizi. Ci parlano di scelte in linea con progetti del 2008. Ma continuare a inseguire scelte di quasi vent’anni fa dimostra incapacità di attualizzare decisioni al mondo che cambia".