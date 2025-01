Casa della comunità. Da oggi è operativa la medicina di gruppo

Da oggi tutti i medici di assistenza primaria delle due medicine di gruppo di Scandiano saranno operativi alla nuova casa della comunità con accesso pedonale da via Pistoni e Blosi 1 in cui si trovano stalli di parcheggio all’interno destinati unicamente alle persone con disabilità, munite di permesso. Il trasferimento riguarda i medici Patrizia Tesauri, Ilaria D’Angelo, Nearco Corti, Elisa Torricelli, Elisa Castagnetti, Mouhaddab El Mostafa, Enrica Incerti, Alessandro Sassu, Pietro Ghiacci, Simone Neri, Andrea Bianchi e Laura Melioli. All’interno del gruppo sono attivi gli ambulatori dei medici, gli ambulatori infermieristici, il centro per le prenotazioni di visite ed esami specialistici (Medicup). Gli orari del proprio medico sono esposti nella struttura e consultabili sul sito www.ausl.re.it nella sezione servizi al cittadino-medici e pediatri di famiglia. E’ garantita l’assistenza dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Per informazioni: 0522/981399.

m. b.