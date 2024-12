Case Cocconi tempestata di furti

Nuovo raid a Case Cocconi nella serata-notte tra venerdì sabato, colpite varie abitazioni in via Matteotti; i cittadini sospettano che i malviventi possano essere della zona o avere un basista per la relativa sicurezza con cui colpiscono senza farsi notare in una piccola frazione. "Io penso siano del posto perché spesso i ladri fanno 2/3 giorni per zona, poi si spostano - commenta un cittadino sulla pagina facebook del Comune - Qui oramai è un mese che se la spassano, e nessuno li trova o li prende, quindi mi fa pensare che dopo due o tre furti si rinchiudano in una casa privata a spartirsi la refurtiva". Domenica notte "era tutto un abbaiamento, sempre a Case Cocconi, ma per fortuna niente". I furti sono iniziati a fine novembre, per intensificarsi da metà dicembre in poi. L’ultimo raid ladresco si è accompagnato, la scorsa settimana, ad una persistente assenza di illuminazione pubblica. "È due sere che siano al buio - spiega Claudia A. - Devo portare il cane con la pila con la paura di venire aggredita da qualche malintenzionato. Ma in che paese viviamo?! Però i soldi li vogliono subito, e allora dateci dei servizi funzionali. Almeno l’ex sindaco Artioli quando veniva segnalato un problema si impegnava e si dava risposte. Adesso tutto tace".

f.c.