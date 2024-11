Casetta degli attrezzi a fuoco. Due intossicati non gravi

Incendio non senza conseguenze (per l’edificio) a Quattro Castella, dove da una casetta degli attrezzi le fiamme hanno raggiunto anche l’abitazione contigua, creando paura e tanto fumo. Il tutto è accaduto in via delle Fosse Ardeatine, dove sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo velocemente. Secondo il report del 118, due sarebbero state le persone intossicate, una soltanto medicata però a Reggio, tutto comunque sotto controllo e senza codici di gravità. L’incendio è divampato a metà del pomeriggio di ieri.

Un altro rogo si è verificato, invece, dopo un incidente stradale avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, nella zona di Fontana di Rubiera, all’altezza del sottopasso di via Fontana. Sul posto sono intervenuti il comando dei vigili del fuoco per domare l’auto in fiamme (nella foto) dopo aver ricevuto la chiamata, l’ambulanza del 118 e la polizia locale di Tresinaro-Secchia. Una sola persona ha avuto bisogno di cure da parte dei sanitari intervenuti, senza riportare essuna conseguenza grave a causa del sinistro. Si tratta questo dell’ennesimo incidente stradale capitato nelle ultime settimane nella provincia di Reggio Emilia, con gli esiti più disparati. Un problema, quello dei sinistri sempre più frequenti, che si spera venga risolto anche attraverso una maggiore sensibilizzazione dell’utenza alla guida.