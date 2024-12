Centro Coni, il parcheggio chiuderà per due settimane

Chiusa per alcuni giorni l’area parcheggio del Centro Coni di Castelnovo Monti dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. La mattina del 3 gennaio è previsto l’arrivo nel cantiere il primo trasporto speciale con componenti particolarmente ingombranti necessari per la prosecuzione della struttura. Il parcheggio resterà chiuso per circa 15 giorni, così da consentire la manovra dei mezzi di trasporto speciale. Aperta invece la viabilità per accedere al centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra.

s.b.