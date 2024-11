Centro storico in festa per Natale

Il centro storico rubierese e la via Emilia per tutto il mese di dicembre ospiteranno tanti appuntamenti, promossi dal Comune, per attendere l’arrivo del Natale. Il filo conduttore di questa terza edizione è il coinvolgimento a 360 gradi delle realtà del territorio. Il grande presepe del Comune realizzato artigianalmente, le visite guidate dedicate alla scoperta delle opere architettoniche, le attività delle associazioni locali per i più piccoli, gli spettacoli teatrali e l’acetaia comunale sono solo alcuni esempi della sinergia che lega il Comune e le realtà locali.

Domenica 1° dicembre i festeggiamenti inizieranno insieme a Radio Bruno che anche quest’anno porterà musica e intrattenimento con la loro Christmas Box. I bambini potranno portare la propria letterina a Babbo Natale, esplorare le vie di Rubiera a bordo del trenino o scattare foto ricordo con tutta la famiglia nel Christmas Snow Globe Foto Book. Sarà possibile ascoltare il Faith Gospel Choir che si esibirà per le vie della città e canterà durante l’illuminazione del presepe e albero di Natale (ore 17).

Sabato 7 dicembre sarà poi inaugurata la mostra fotografica curata dal Gruppo Fotografi di Rubiera ‘La strada’ alle 11 in biblioteca, nel pomeriggio sarà possibile visitare assieme ad Andrea Violi la Corte Ospitale.

L’8 dicembre verrà acceso l’albero di Natale alle 11 e alle ore 17.30 i Din Down porteranno al Teatro Herberia il musical Fusione di colore-Mamma mia. Il 14 dicembre, alle 21 nella Pieve di San Faustino, serata in musica con la rassegna di canti natalizi a cura delle corali delle parrocchie di San Faustino, di Rubiera e dell’unità pastorale di Quattro Castella. Dopo il successo dello scorso anno, tornano i mercati dell’Avvento curati con Vitaliano Biondi per Arvales Fratres.

Durante le domeniche del 15 e 22 dicembre dalle 10 alle 17.30 sarà possibile aderire a iniziative dedicate alla celebrazione del territorio, alle sfide culinarie tra prodotti tipici reggiani e modenesi, alle tradizioni locali. In programma ‘La capra che suona’, primo festival della zampogna, approfondimenti culturali sulla lingua e dialetto, canti, musica, degustazioni, momenti di gioco per i più piccoli e il terzo palio ippico di Rubiera, corsa dei cavalli a dondolo.

Il 15 dicembre alle 18.30 al teatro Herberia incontro con il noto attore e regista italiano Neri Marcorè nella rassegna Autori in prestito. Tra gli altri eventi, saranno proposti lo ‘Spettacolo di Natale cercasi!!!’ a cura della scuola dell’infanzia Figlie di Gesù (mercoledì 18 alle 20) e l’esibizione della corale Giuseppe Savani di Carpi con Natale in coro (giovedì 19 alle 21).

Matteo Barca