Che bravi i baby di Novellara. Travolta la Unahotels in finale

Vittoria dei padroni di casa nella 35ª edizione del Memorial Malagoli, tradizionale kermesse giovanile andata in scena al Parco Primavera di Novellara. Nella categoria Under 14, infatti, sono stati i bianco-rossi a chiudere davanti a tutti, superando al termine di una finale senza storia l’Unahotels Reggio Emilia, travolta col punteggio di 95-65; a completare il podio, col terzo posto, i modenesi del Mo.Ba Basket, che hanno avuto la meglio allo sprint sul Basket 2000 col punteggio di 64-61. Nella categoria Under 13, invece, affermazione per il Basketreggio: il quintetto cittadino ha avuto la meglio su Castelfranco, coi modenesi costretti ad arrendersi col punteggio di 79-56; medaglia di bronzo per la Pallacanestro Novellara, che nella finale di consolazione ha superato 64-53 il Parma Basket Project.