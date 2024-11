"Ci vengo solo una volta all’anno"

Rossano Fornaciari al cimitero ci va "una volta all’anno". Anche lui, al cimitero Monumentale ha il loculo di famiglia.

"Per quello che lo frequento posso dire che è tenuto bene". Poi, si gira e indica una fogna: "Quella però non funziona sempre correttamente, a volte non riesce a tirare l’acqua ed è facile che si creino piccole pozzanghere".

Il problema sembrerebbe essere il deflusso dell’acqua: "Durante le scorse giorante di pioggia il cimitero si era leggermente allagato", aggiunge Rossano Fornaciari.

"Oggi sono venuto per pulire la tomba di famiglia", conclude.