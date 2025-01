Cibo e solidarietà, ecco i magazzini. Centro Caritas, cantieri in vista

Nasce, in via dell’Aeronautica 4, Cesare: il nuovo magazzino, centro di solidarietà alimentare reggiano, della Caritas di Reggio Emilia e Guastalla. I due hangar, già presenti, diventeranno sede stabile di un magazzino attrezzato e funzionale dove stivare cibo e materiali utilizzati dalla Caritas nelle sue opere a favore delle persone in difficoltà.

"A fronte dell’aumento delle povertà e della conseguente necessità di migliorare le capacità della rete di aiuti nel suo complesso, la ha deciso di proporre il progetto Cesare – ha detto il vescovo Giacomo Morandi –. Importante la carità, ma importante anche la giustizia sociale. In un’enciclica Papa Benedetto XVI ha ricordato a tutti che non si può avere attraverso la carità ciò che spetta per giustizia sociale, per diritto. La speranza è con questa gesto concreto far crescere nella comunità la consapevolezza che ognuno deve fare la sua parte, farsi carico del prossimo".

Negli ultimi anni a Reggio si è ampliata la distribuzione dei pasti a persone in difficoltà, arrivando all’apertura delle mense diffuse (ora con sei sedi nel nostro Comune), liberando lo spazio della mensa di via Adua, sede del centro di cottura. Dal 2020 la sala della mensa è diventata quindi un magazzino per la raccolta e la distribuzione di alimentari e altro materiale. Adesso però il magazzino troverà una sua collocazione idonea.

Per potere utilizzare gli spazi – già nella disponibilità della Caritas – è stato previsto un impegno economico di 900mila euro. Cifra è stata raccolta con il contributo di Cei (dai fondi 8x1000, attraverso Caritas Italiana), Fondazione Manodori, Fondazione Faac di Bologna, Padana Tubi, Credem, un’eredità (dall’ex parroco di Sant’Agostino don Guido Mortari) e da fondi della Caritas diocesana.

Restano comunque da coprire alcuni costi, soprattutto per l’allestimento e l’attrezzatura. "Il progetto è stato approvato all’unanimità il 16 settembre scorso dal consiglio comunale - ha riferito il vice sindaco Lanfranco De Franco – attraverso una variazione di destinazione d’uso approvata all’unanimità". I lavori partiranno a breve, realizzati dalla Ditta Sit con la progettazione dello Studio Zpz Partner.

L’obiettivo di Cesare è inoltre che il nuovo magazzino possa diventare punto centrale per le reti territoriali dell’intero nord d’Italia coinvolte nelle attività di sostegno alimentare. Molti saranno anche i vantaggi per le aziende donatrici, che avranno la garanzia di un’adeguata conservazione dei prodotti. Le aziende, gli enti e le persone che volessero contribuire possono chiamare la Caritas al numero 0522.922520 (chiedendo di Giorgia o Teresa).

Stella Bonfrisco