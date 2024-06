’Circo in cantiere’ al Don Borghi. Teatro dialettale all’Orologio

Gli appuntamenti di Restate. Al parco delle Ginestre, alle 8.30, ginnastica dolce (partecipazione con offerta minima di 5 euro). Al Rione Don Borghi, alle 17.30 per Estate Popolare, c’è "Circo in cantiere", con il laboratorio di giocoleria ed equilibrismo. La biblioteca Panizzi, alle 19 (e in replica alle 20,15 e alle 21,30) ospita "Arcipelago": installazione teatrale per bambini dai 5 in su, a cura di Teatro Telaio Informazioni e prenotazioni allo 0522 456084. Per Musicae e Civitas, alle 19 ai Chiostri di San Domenico (Sala delle Carrozze), è in programma un concerto per pianoforte e percussioni, a cura del Conservatorio Peri – Merulo. Al centro sociale Orologio, alle 21, teatro dialettale con "Artisti per caso". Cinema all’Arena Stalloni: alle 21,30 il docufilm "Kissing Gorbaciov" di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, che racconta l’avventura in Russia dei Cccp. Info, programma completo e aggiornamenti di Restate su eventi.comune.re.it