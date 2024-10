Col motorino va nel canale. Molto grave un 56enne

Ha sbandato in ciclomotore mentre tornava a casa dal lavoro per la pausa pranzo, finendo nel fossato laterale con alcuni centimetri d’acqua all’interno. E’ accaduto poco dopo le 12 di ieri in strada Bosa, alla periferia di Luzzara. E’ stato un cittadino indiano, aiutato poi da altri passanti, a notare il Piaggio Bravo sul ciglio della strada e l’uomo nel canale.

L’incidente doveva essere successo già da alcuni minuti. Immediato l’intervento per recuperare il ferito, riportato sul ciglio della strada, dove è stato raggiunto poco dopo da ambulanza, autoinfermieristica, automedica e pure dall’elisoccorso del 118.

Le condizioni di N.S., 56 anni, di Luzzara, sono apparse da subito molto gravi. Dopo le prime cure è stato caricato in elicottero e trasferito d’urgenza al Maggiore di Parma, in prognosi riservata. La sbandata potrebbe essere stata causata da una delle buche della strada, ma non si esclude neppure un possibile improvviso malore. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Guastalla per eseguire i rilievi tecnici. Da chiarire anche se il 56enne usasse il casco, visto che lo stesso non è stato rinvenuto.

Antonio Lecci