Come è cambiata la comunicazione. Progetto Ponti, doppio incontro: questa sera Bondani e Vivi

’Progetto ponti’, doppio appuntamento a Scandiano su come è cambiata la comunicazione. Sono due gli incontri in programma questa settimana per la rassegna ‘La Comunicazione nel corso del tempo’. Questa sera alle 21, in sala Bruno Casini al Polo Made, Anpi e Ari presenteranno un interessante excursus su ‘La Comunicazione dal ‘900 agli anni ‘80’ alla presenza dei relatori Cristiano Bondani e Bruno Vivi. L’altro incontro si terrà giovedì alle 15 all’oratorio di San Giuseppe dove l’Università del Tempo libero proporrà una lezione su ‘Il mondo della comunicazione digitale’ a cura del professor Damiano Razzoli di Unimore. "Tutti gli appuntamenti della rassegna, dove si affrontano diversi linguaggi, come il cinema, la fotografia, la letteratura, la filosofia e il digitale, sono a ingresso gratuito", sottolineano dal Comune di Scandiano. La rassegna, che rientra nel ’progetto Ponti’ dell’amministrazione comunale, arriva in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. L’amministrazione, in collaborazione con le associazioni del territorio, propone una rassegna di iniziative (iniziate a settembre) che si svolgeranno fino a novembre per riflettere su come la comunicazione è cambiata nel corso del tempo con uno sguardo che dal passato arriva al presente e si proietta verso il futuro.

Le associazioni che hanno collaborato sono l’Università del Tempo Libero, il circolo Amici della Musica, Anpi Scandiano, il centro studi M. M. Boiardo, Lug-Linux User Goup, Ari-Associazione Radio amatori Scandiano, i Lazzaroni. Sul sito internet del Comune è riportato l’elenco di tutti gli incontri fino al 12 novembre.

m. b.