Come tenere i bimbi in auto?. Famiglie a lezione di sicurezza

Si è svolto ieri mattina, alla sala Sologni dell’ospedale di Correggio, un importante incontro del Centro per le famiglie sul tema "La sicurezza dei bambini in auto", argomento di enorme attualità. Ad aprire l’incontro è stato Roberto Rocchi, presidente dell’Osservatorio provinciale sicurezza stradale, accompagnato da Valentina Zanin, ostetrica al dipartimento Salute Donna del San Sebastiano, e Roberta Losi, psicologa al Centro famiglie della Pianura Reggiana. E’ stata illustrata la vasta panoramica delle lesioni che si rischiano per i bambini in caso di mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta (seggiolini, cinture…), spiegando pure le conseguenze previste dalla normativa per questo tipo di situazioni, aggiungendo anche le nuove norme che presto dovrebbero entrare in vigore per poter aumentare ulteriormente la sicurezza per chi viaggia, soprattutto i più piccoli.