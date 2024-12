Comitato Croce Rossa in festa. Inaugurata la nuova ambulanza

In occasione della grande cena di Natale del Comitato locale della Croce Rossa, è stata inaugurata a Cavriago una nuova ambulanza per l’emergenza-urgenza, dotata delle migliori tecnologie presenti sul mercato ed ottimale anche per il soccorso ai bambini, allestita dall’azienda Olmedo di Bibbiano. Grazie alla preziosa donazione da parte dei volontari Cri Elena e Federico in ricordo di Emanuele Iori, il mezzo è stato anche dotato di una nuovissima Sedia Scendiscale. "Il contributo dei volontari è stato fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo grazie al lavoro straordinario che svolgono quotidianamente a servizio della cittadinanza" commentano i dirigenti.

Nell’occasione sono stati anche commemorati "i nostri volontari Patrizia, Giovanni e Giacomino che ci hanno lasciato quest’anno e che porteremo per sempre nel nostro cuore", ai quali l’ambulanza è stata simbolicamente dedicata. Ai loro parenti (la figlia di Patrizia e Giovanni, ed il cugino di Giacomo) sono state consegnate targhe ricordo. Alla cena, che si è svolta presso il ristorante Casa dei Bardi, hanno oarecipato tra gli altri la responsabile del distretto Ausl di Montecchio Barbara Giglioli, il vicesindaco di Cavriago Matteo Franzoni e l’assessora al welfare e politiche sociali Sonia Borrelli.