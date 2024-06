Comunità, natura e poesia. Il racconto di Cavazzoni per Andria

Verrà presentato alla comunità di Quattro Castella, domani alle 20,30 al cinema Eden di Puianello, ’Narrare l’Incanto’, ispirato dal racconto che Ermanno Cavazzoni (foto), scrittore reggiano ispiratore del capolavoro felliniano “La voce della luna”, ha elaborato per Andria Cooperativa di Abitanti e in particolate per il nuovo quartiere che la cooperativa sta iniziando a Quattro Castella in un luogo carico di fascino ai piedi del Castello di Bianello.

Il racconto - coi tratti della raffinata e geniale ironia di Cavazzoni - ha dato origine anche ad un progetto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, sostenuto da Andria, dove gli studenti dei corsi di linguaggi del cinema e dell’audiovisivo, fumetto e illustrazione e scultura, hanno svolto un percorso laboratoriale innovativo.

Il film ’Incanto-La Leggenda’, nato dal racconto di Cavazzoni, è diretto da Maurizio Finotto, regista di documentari, serie tv, video d’arte, artista e docente all’Accademia.

"Grande entusiasmo per questo evento di condivisione con la comunità di un progetto di comunicazione culturale che Andria ed Ermanno Cavazzoni stanno portando avanti da diverso tempo - dichiara Luca Borghi, presidente della storica cooperativa - grazie al quale vogliamo contribuire a trasformare gli spazi fisici del quartiere in luoghi accoglienti, suggestivi e piacevoli in cui vivere, generando una nuova identità condivisa che coniuga abitare, natura, poesia, cultura e comunità".

L’inizio dei lavori infrastrutturali per il nuovo quartiere ’Incanto’ - con alcune opere propedeutiche già eseguite - è previsto per l’autunno e potrà ospitare diverse tipologie abitative di grande qualità eco-sostenibile, immerse negli ampi spazi verdi progettati da Andria insieme all’esperta paesaggista Silvia Ghirelli.

Ingredienti che si intrecciano mirabilmente con la “magica formula” narrativa e poetica di Cavazzoni, che sarà presente domani sera e che contribuiscono ad arricchire questo importante progetto di recupero di un’area un tempo occupata da una fornace dismessa.