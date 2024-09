Con l’erba sfalciati anche i rifiuti

Lo scorso anno, dopo il taglio dell’erba sull’argine del Po, all’ingresso del centro abitato di Brescello, alcuni cittadini avevano segnalato agli uffici preposti la presenza di numerosi rifiuti in plastica, triturati durante il passaggio delle lame e rimasti per un lungo tratto di argine. Si sperava che in futuro i rifiuti fossero recuperati prima di attivare le operazioni di taglio. Ma così non è stato. Alcuni cittadini hanno documentato il degrado ambientale rimasto su un lungo tratto di argine, tra l’erba tagliata. Si tratta di quintali di pezzettini di plastica vetro e altro che non fanno certo da buon "biglietto da visita" per chi arriva nel turistico paese di Peppone e don Camillo. "La situazione l’avevamo già segnalata in passato, sperando in adeguati rimedi. Ma nulla è cambiato", commentano alcuni cittadini.