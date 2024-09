Con un tombino sfondano l’ingresso della gelateria e rubano duemila euro

Continua ad allungarsi l’elenco dei locali pubblici della Bassa presi di mira dai ladri. La scorsa notte l’ennesimo blitz a Campagnola Emilia. Verso le due è scattato l’allarme al bar tabacchi K2 di via Grande, a ridosso del centro storico. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Campagnola, i ladri hanno utilizzato ancora un volta un tombino in metallo per sfondare il vetro della porta affacciata sulla veranda, riuscendo a entrare per rubare un fondo cassa di circa duemila euro, oltre a tagliandi del Gratta e vinci e confezioni di tabacchi esposte nel bar. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro. Sono in corso le indagini, anche con le immagini delle telecamere della zona, per poter risalire ai responsabili del furto.