Con una scusa le portano via oggetti in oro

Un furto in abitazione è stato messo a segno da ladri che si sono spacciati per operatori di una agenzia di pratiche auto, colpendo una pensionata settantenne, approfittando di un suo momento di distrazione. È accaduto nei giorni scorsi in una abitazione di via Ghiarone, a Pieve Saliceto di Gualtieri. Un uomo si è presentato come addetto di un’agenzia di pratiche auto, chiedendo di verificare alcuni dati della patente di guida della padrona di casa. Forse i ladri sapevano che la donna, proprio di recente, aveva concluso le operazioni per il rinnovo della patente. E per questo non ha pensato che potesse trattarsi di un tranello. Durante i momenti in cui la pensionata si è recata a prendere la patente per poi mostrarla al malintenzionato, forse un complice ha agito di nascosto, puntando ai cassetti delle camere dove si trovavano gli oggetti in oro, arraffando preziosi per un bottino piuttosto consistente, di diverse migliaia di euro. Poi la fuga attraverso la finestra del bagno. Solo più tardi la pensionata si è accorta di quanto era successo, quando i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi. L’abitazione è dotata di un sistema di videosorveglianza, ma i ladri hanno provveduto a staccare le telecamere già prima di agire, impedendo così all’occhio elettronico di poter riprendere la scena del furto. In effetti, il falso operatore di agenzia è stato visto allontanarsi con un oggetto in mano, che poteva essere la telecamera staccata dall’impianto.

Antonio Lecci