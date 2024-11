Conad, brutta batosta. Tre sberle dall’Acicastello

ACICASTELLO

3

CONAD

0

COSEDIL ACICASTELLO: Basic 13, Rottman ne, Argenta 14, Volpe ne, Bartolucci 8, Saitta 2, Sabbi ne, Orto ne, Pierri (L), Lombardo (L) ne, Manavinezhad 16, Bossi 6, Bartolini ne, Bernardi ne. All. Placì.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 8, Porro, Partenio ne, Guerrini 9, Stabrawa 11, De Angelis (L), Barone 1, Bonola 3, Gasparini 1, Alberghini, Suraci 2, Sighinolfi 6. All. Fanuli.

Arbitri: Ciaccio e Pecoraro.

Parziali: 25-17, 25-20, 25-20.

Seconda sconfitta consecutiva per la Conad (7), che cade in 3 set a Catania contro la Cosedil Acicastello (17).

I siciliani, col netto successo sul sestetto cittadino, che non è mai riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, sale provvisoriamente al comando della classifica, a braccetto con Ravenna che oggi se la vedrà con Brescia. Fanuli schiera la diagonale Porro-Gasparini, con Suraci e Gottardo in banda, mentre al centro giocano Barone e Sighinolfi.

Reggio passa a condurre 3-5 in avvio, ma subisce immediatamente la replica avversaria, con l’errore di Gasparini, poi rilevato da Stabrawa, che costa ai suoi il 16-8. Dalla panchina sale anche Guerrini per Suraci con coach Fanuli che le tenta tutte, ma il set si chiude senza squilli sul 25-17 con un errore di Gottardo al servizio.

Al cambio di campo Fanuli conferma Stabrawa come opposto e inserisce Bonola al centro al posto di Barone: paradossalmente è ancora la Conad a partire meglio (1-4), ma Acicastello accorcia subito ed impatta a quota 6; il muro su Guerrini vale ai padroni di casa il 15-11, Bonola con un muro riporta i suoi a -3, prima del primo tempo di Bartolucci che vale il 2-0 sul 25-20.

Nel terzo parziale Stabrawa mette a terra il 5-8, prima che un contro break dei padroni di casa valga la parità; un errore al servizio poi permette ai siciliani di salire a +5, poi sono due punti di Basic a chiudere definitivamente i conti. Gli etnei mettono in saccoccia il bottino pieno da tre punti.

Venerdì prossimo, alle 20, appuntamento casalingo al PalaBigi di via Guasco contro Cantù: sarà necessario ritrovare immediatamente il feeling con la vittoria perché il Volley Tricolore non rimanga attardata in graduatoria.