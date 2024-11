’Concerto per Ennio’. Omaggio a Morricone

Da ’C’era una volta il West’ a ’Giù la testa’ e ’Il buono, il brutto, il cattivo’. Solo per citarne alcuni. Basta pronunciare questi titoli per pensare immediatamente alle intramontabili colonne sonore di Ennio Morricone. E proprio al grande maestro della musica, nel 96° anniversario della nascita, è dedicato il concerto di stasera alle 21 al Novecento di Cavriago, dove è in programma ’Concerto per Ennio, un genio’, presentato dall’Orchestra da Camera Reggiana. Per informazioni: tel. 0522-372015 (900@multisala900.it). Stasera alle 18.45 e alle 21 al cinema Rosebud, a Reggio, viene proiettato ’Natale Fuori Orario’, una prima visione diretta da Gianfanco Firriolo. Si tratta di un documentario ’travestito da film’ che rende omaggio alla tradizione, cominciata nel 1999, dei ’concerti per le feste’ di Vinicio Capossela al Fuori Orario, storico locale a Taneto di Gattatico. A entrambe le proiezioni è atteso il cantautore Vinicio Capossela (non valgono gli omaggi, ma solo le riduzioni). Stasera alle 21 alla sala civica di via Patrioti a Calerno di Sant’Ilario, il locale Gruppo giovani organizza un incontro con Francesco Messori, correggese, capitano della nazionale italiana di calcio amputati, nell’ambito del ciclo ’La vita di…’, A Brescello gli incontri di ’Dietro l’angolino’ alla biblioteca comunale: oggi alle 16.30 i racconti narrati da Betta Bergamini e Vanessa Davoli, e alle 21 al centro culturale Prampolini viene presentato il volume ’L’Atlante di paletnologia del Reggiano di don Gaetano Chierici’, a cura Iames Tirabassi, Roberto Macellari, Giuseppe Adriano Rossi, promosso dall’Associazione Accademia di studi storici Brig. Ingresso libero.

