Conclusi i lavori di riqualificazione. Riaperto il ponte ferroviario

Dopo la conclusione dell’intervento di riqualificazione, nei giorni scorsi è stato riaperto il ponte ferroviario della linea Parma-Suzzara, sopra il torrente Crostolo tra Guastalla e Gualtieri. Un cantiere durato quasi due mesi, per rimettere a nuovo uno storico ponte sul corso d’acqua, che ora si presenta nel suo antico splendore. Durante l’estate, con la sospensione del traffico ferroviario sostituito con bus lungo l’intera tratta, si sono svolte le operazioni al ponte, quasi interamente coperto dalle impalcature. I lavori eseguiti al ponte sono stati mirati a creare un punto di contatto con la rete elettrica, alzando pure in parte la sommità della struttura per consentire il passaggio in sicurezza dei cavi per l’elettrificazione della linea ferroviaria.

I lavori sono stati finanziati dal Pnrr per circa un milione di euro e costituiscono un nuovo tassello verso la completa elettrificazione della linea, nonché un miglioramento tecnologico della stessa linea Parma-Suzzara, che interessa tutta la zona rivierasca reggiana del Po tra Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla e Luzzara, da troppo tempo alle prese con problemi e costanti disagi legati all’uso di convogli diesel ormai vecchi e inadeguati a un servizio di alto livello.