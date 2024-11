Consiglio comunale dei ragazzi: avviata l’istituzione

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Castelnovo Monti è stata approvata, all’unanimità, l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze. "Le fonti normative a cui ci si è ispirati sono dettate dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione internazionale dei diritti dell’Infanzia dell’Onu, la Carta fondamentale dell’UE e le nuove Linee guida dell’Educazione civica – ha spiegato la consigliera Tiziana Lanzi (foto), che opera con il Sindaco sulle tematiche legate a scuola, associazionismo e volontariato –. È importante conoscere l’ordinamento e le funzioni di Stato, regioni, enti territoriali e internazionali. Per questo c’è bisogno del sostegno di adulti responsabili, che siano disposti all’ascolto e a mettersi in gioco in prima persona e che diventino facilitatori".

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze avrà funzioni propositive e consultive su diverse materie tra cui ambiente, sport, volontariato, cultura e spettacolo, scuola, pari opportunità e parità di genere. Avrà le finalità di acquisire una maggiore conoscenza delle istituzioni, funzionamento e rappresentanza. L’Istituto Comprensivo Bismantova ha immediatamente aderito alla proposta, che sarà avviata in modo sperimentale già da quest’anno scolastico e coinvolgerà le classi seconde della scuola media di Felina. A partire dal prossimo anno verranno coinvolte altre classi.

s.b.