Contrasto alla povertà abitativa. Al via il progetto ’Fidati di noi’

Un nuovo progetto per contrastare la povertà abitativa. Il Comune di Scandiano si fa promotore di ‘Fidati di noi’, iniziativa che rientra in una strategia di tutta l’Unione Tresinaro Secchia per un impegno nell’affrontare l’emergenza abitativa. Con un patto di solidarietà e collaborazione, il territorio si mobilita per dare nuove opportunità alle famiglie in difficoltà e valorizzare le tante abitazioni sfitte presenti nella zona. Un programma innovativo che invita i proprietari di immobili sfitti a partecipare a una rete solidale, mettendo a disposizione le loro proprietà.

"La povertà abitativa è il male dei nostri giorni e il territorio scandianese non è un’eccezione", dice Giuseppe Pagani, assessore al welfare. Grazie a un accordo con l’Agenzia per la casa (Acer), il Comune garantisce ai proprietari sicurezza, vantaggi economici e la possibilità di contribuire a un progetto che fa la differenza per tutta la comunità. I benefici per i proprietari sono l’esenzione totale dell’Imu, il pagamento diretto del canone da parte di Acer eliminando il rischio di morosità, la possibilità di esprimere preferenze generali sulle caratteristiche degli inquilini, contratti flessibili (dal classico 3+2 a formule più brevi da 1 a 18 mesi), manutenzione ordinaria a carico di Acer con la garanzia che l’immobile sarà restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato.

Un altro vantaggio è che il canone viene concordato tra Acer e il proprietario sollevandolo dalla gestione diretta degli inquilini.

m. b.