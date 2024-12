Controllo di vicinato, ecco il nuovo gruppo di Selene

Sicurezza, è nato il gruppo di controllo di vicinato della zona Selene, il quarto dopo che negli ultimi anni erano stati attivati quelli del quartiere Sardegna, della Pianella e di Roncaglio Sono ben 130 i nuclei familiari che hanno deciso di aderire al progetto formalizzato dal Protocollo di Intesa tra Comune e Prefettura per rendere il proprio quartiere più sicuro. I gruppi infatti di CdV si basano proprio su una collaborazione interistituzionale in cui ciascuno opera per la propria sfera di competenza. Municipale, Carabinieri e cittadini uniscono le forze per ostacolare fenomeni che turbano la quotidianità e generano insicurezza. "Questi gruppi di persone - spiega il vicesindaco Matteo Franzoni - che abitano nella stessa zona favoriscono maggiore vitalità al quartiere stesso, facilitano la reciproca conoscenza e collaborazione, costituendo un indubbio deterrente contro i comportamenti illegali o incivili".

Molti riscontri positivi sono arrivati al Comune anche da parte di persone più fragili che si sentono meno sole: "L’obiettivo è fare la propria parte senza mettersi in pericolo, senza inseguire un’auto sospetta o intervenire durante una effrazione - sottolinea Franzoni - . Partecipare ad un gruppo significa presidiare attentamente la zona in cui si vive e che si conosce, segnalare anomalie, chiamare in modo competente e veloce le forze dell’ordine, pensando che è affare proprio quello che accade intorno a noi". Chi fosse interessato a organizzare un gruppo o che volesse aggiungersi ai gruppi già esistenti, può contattare la segreteria del sindaco scrivendo a segreteria.sindaco@comune.cavriago.re.it o telefonando al numero: 0522 373 484.

Francesca Chilloni