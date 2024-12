Controllo di vicinato, focus centro

Il 12 dicembre è stata ufficialmente varata, alla presenza dei rappresentati delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale, la nuova esperienza dei gruppi ‘controllo Comunità in centro storico’, prima inesistenti e per i quali "da mesi nostri membri sono stati soggetti promotori, e continueranno ad esserlo – spiegano Elisa Pederzoli e Alessandro Roccatagliati, coordinatori a nome della Consulta Cs –. Nello specifico, grazie all’adesione di una ventina di cittadini, la copertura riguarderà il quadrante Sud-Est (dalla Torre del Bordello al Grattacielo, con la via Emilia da una parte e viale Montegrappa dall’altra a fare da confine). Speriamo ne possano nascere altri".

Si tratta di un primo importante passo, non solo nella lotta al degrado, ma anche nella direzione di una sempre maggiore partecipazione dei cittadini alla vita dell’esagono, condizione cruciale per il miglioramento stesso della vita nella città. "In una non casuale e positiva coincidenza con esigenze espresse nel frattempo anche da altri soggetti (associazioni, singoli cittadini, opinion makers, comitati), da allora in qua è stato tenace, costante e rispettoso il nostro lavoro sul territorio e di interlocuzione con gli organi decisionali pubblici – continuano i coordinatori –, del Comune e non. Lo richiedono infatti a gran voce gli ambiti prioritari allora individuati per il centro: lotta al degrado, superamento insicurezza, recupero attrattività e animazione, facilitazione dell’accessibilità (anche turistica). Piace quindi sottolineare oggi una serie di decisioni amministrative recenti con cui si sono intrapresi passi ben leggibili in tali direzioni".

La rigenerazione della zona giardini pubblici-parcheggio ex Caserma Zucchi "la individuammo come progetto privilegiato nel Patto d’ambito, e positivamente puntano ora ad essa anche una mozione approvata dal Consiglio comunale e un’azione specifica annunciata dalla giunta nei giorni scorsi che punta a un finanziamento regionale per fare partire il progetto. Contro il degrado – continuano –, da sporcizia e rifiuti si sono notate azioni straordinarie e si annunciano provvedimenti di miglior intervento quotidiano. L’abbellimento natalizio del centro di questi giorni va senz’altro nella direzione di quella maggiore attrattività per cui ci battiamo: tutta sì da consolidare e stabilizzare nei periodi lontani dalle feste e dai grandi eventi, ma favorita anche dell’accessibilità economicamente facilitata" alla sosta.