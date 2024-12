Corradi raddoppia: sarà in giunta a Bagnolo

Davide Corradi, 41 anni, attualmente in carica come consigliere comunale di maggioranza a Reggio, è stato scelto per il ruolo di assessore al Comune di Bagnolo, in sostituzione di Moreno Veronese, che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per "sopraggiunti impegni professionali". A Corradi, attivo nel Pd reggiano, sono destinate le deleghe a urbanistica e lavori pubblici, che nei mesi scorsi, subito dopo le elezioni amministrative, erano state assegnate a Veronese. La scelta del sindaco bagnolese Pietro Cortenova per il delicato settore legato a urbanistica, ambiente e lavori pubblici è caduta dunque su Corradi, che vanta esperienze proprio nel settore delle progettazioni, di cui si occupa ormai dal 2007.

Di recente ha ottenuto la qualifica di tecnico esperto nella gestione dell’energia e ha partecipato al bando di progettazione ed esecuzione di lavori al Palasport di via Guasco e alla scuola dell’infanzia Diana a Reggio. Davide Corradi conferma di aver ricevuto la proposta per l’assessorato a Bagnolo: "Ma – precisa – l’assegnazione dell’incarico non è ancora stata formalizzata". L’operazione appare però già definita, da completare solo con la firma degli atti. Il nuovo ruolo non porterà variazioni al suo incarico in consiglio comunale, in quanto si tratta di mansioni che non sono incompatibili fra loro. La nomina potrebbe avvenire in occasione del prossimo consiglio comunale a Bagnolo, convocato per la serata del 18 dicembre.

Antonio Lecci