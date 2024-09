Correggio Music Festival: i protagonisti

È ormai completo l’elenco dei protagonisti sul palco del Correggio Music Festival, in programma venerdì 6 e sabato 7 settembre nell’area fiere correggese. Il giovane cantautore carpigiano Alessandro (foto) e il bolognese Rimo hanno vinto il contest collegato al festival. E si potranno esibire, rispettivamente venerdì e sabato sera, di fronte a un pubblico vero. In scena anche Clara, Thoè, Germo67, Radio Bruno, Rick&Mors (venerdì), Manuelito, Caro Wow, Flow Nasa, Sir&Brandz, W:Thout, Schenna (sabato). Intanto, la raccolta fondi online a favore del festival si è conclusa, raggiungendo quasi 23 mila euro grazie alla generosità di 274 donatori.

"Un risultato – dicono i giovani organizzatori – che supera di gran lunga le nostre aspettative iniziali e per cui non possiamo che ringraziare chiunque abbia dedicato anche solo un minuto del suo tempo per fare una donazione e sostenere il progetto. Ci siamo sentiti compresi e supportati fin dal primo momento e siamo felici che Correggio abbia accolto con così tanto entusiasmo questa nuova realtà che abbiamo immaginato per tutti. Continueremo a mettere tutto il nostro impegno e la nostra passione nello sviluppo del progetto".

a. le.