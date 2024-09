Correggio, si barrica nel bar armato di coltello

Correggio (Reggio Emilia), 27 settembre 2024 - Serata di follia ieri a Correggio dove un 42enne iracheno, già noto alle forze dell’ordine e pure sottoposto a foglio di via dalla cittadina reggiana, è stato notato in un bar del centro, in viale Saltini, tentando di fuggire e aggredendo pure i carabinieri con pugni e calci. Durante la colluttazione lo straniero ha cercato di strappare la pistola a un militare, costringendo i carabinieri a utilizzare spray urticante per neutralizzarlo. Nonostante ciò, l’uomo è riuscito a barricarsi dietro il bancone del bar, afferrando un coltello e minacciando di morte i militari. Il bar è stato evacuato per evitare problemi, avviando una mediazione durata oltre mezz’ora, fino a quando l’iracheno ha deposto il coltello per poi arrendersi. Due carabinieri sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie per lesioni guaribili entro una settimana, mentre lo straniero è stato medicato sul posto e poi dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ accaduto ieri verso le 19 nel bar di viale Saltini. Riconosciuto da un carabiniere, che sapeva del foglio di via, il 42enne già la sera precedente era riuscito a fuggire. Stavolta è stato notato a giocare ai videopoker nel bar. Si è scagliato contro i carabinieri cercando pure di impossessarsi della pistola di uno di loro. Sono arrivate altre pattuglie del 112, fino a quando l’iracheno ha deciso di arrendersi. A quel punto è stato arrestato, con gestori e clienti del bar che hanno potuto far rientro nel locale pubblico.