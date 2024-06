Crack, eroina ed ectasy in casa, arrestata coppia di spacciatori

Gli agenti della Squadra Volanti della questura reggiana l’altra mattina a Correggio hanno arrestato una donna di 42 anni e un marocchino di 47 anni, abitanti nella cittadina della Bassa, con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito di un’indagine mirata, la 42enne è stata fermata e trovata in possesso di 23 involucri di cocaina del tipo "crack", per un peso complessivo di 11,40 grammi, che nascondeva nella zona inguinale. Gli agenti hanno pure notato l’uomo mentre cedeva un involucro della stessa sostanza, per 1,2 grammi, ad un’altra persona. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire altri 9 grammi di crack, 51,41 grammi di eroina, 8,27 grammi di marijuana, 0,53 grammi di ecstasy oltre denaro contante per quasi 5.500 euro. Al termine delle formalità di rito, la coppia è stata dichiarata in arresto, mentre droga e soldi sono stati sequestrati.