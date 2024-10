Cristian, fascino da vendere. Sale sul podio di Mister Europa

C’è un reggiano sul podio del concorso Mister Europa 2024, con la finale svolta a Lido Adriano di Ravenna, che quest’anno ha puntato pure sulla sensibilizzazione contro il bullismo e sull’appoggio ai temi sociali come la disabilità. Al terzo posto della classifica finale tra i Mister si è piazzato Cristian Alfieri, 20 anni, di San Martino in Rio, conquistando la fascia di Mister Europa in the World. Cristian, figlio dei titolari di una avviata gelateria del centro storico riese, è appassionato di sport, di arti marziali, oltre che di musica rock e metal. Studente universitario, lavora come chef in un ristorante e sogna di entrare nel mondo dello spettacolo.