Crostolo, lavori agli argini "Risagomare le sponde"

Sono previsti lavori di manutenzione lungo gli argini del torrente Crostolo. Lo conferma AiPo, rispondendo così anche alla recente richiesta di informazioni arrivata da un comitato di cittadini di Santa Vittoria, preoccupati dai potenziali rischi di cedimenti degli argini del torrente che transita proprio nel centro della frazione gualtierese. AiPo annuncia lavori ormai imminenti, al via in questi giorni, per proseguire anche a ottobre. Oltre alla manutenzione ordinaria, già pianificata, sono previsti anche interventi per far fronte alle erosioni spondali a valle di Ponte Nuovo, in territorio di Cadelbosco Sopra, emerse dopo abbondanti precipitazioni meteoriche di fine giugno, interessando la bassa pianura ovest. In quell’occasione la piena del Crostolo fece registrare il massimo storico del livello idrico del corso d’acqua all’idrometro di Puianello.

"Ora è necessario risagomare le sponde più interessate da alcuni cedimenti nel Crostolo ma anche nel Canalazzo Tassone e Cavo Cava. Da aggiungere poi interventi per la sicurezza idraulica finanziati per quasi 8 milioni di euro dal governo, con lavori previsti a Guastalla, Cadelbosco Sopra, Reggio, Albinea, Gualtieri, Quattro Castella e Bagnolo", confermano da AiPo. Sempre per quanto concerne il Crostolo da segnalare anche i lavori per il potenziamento della cassa di espansione del torrente, prevedendo il miglioramento strutturale e idraulico della traversa. Si tratta di interventi finanziati nell’ambito del Pnrr per una somma di quasi sei milioni e mezzo di euro. Ora si attende l’avvio dei cantieri.

