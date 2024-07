Da domani a martedì gran divertimento alla fiera di luglio

Al via domani la fiera di luglio a Reggiolo, con eventi fino a martedì prossimo tra spettacoli, eventi culturali, shopping, food truck, proposte per i gourmet e luna park allestito al centro sportivo "Pertini". Si potrà cenare tutte le sere in centro storico e in piazza Martiri, ascoltare musica dal vivo e scatenarsi al ritmo dei djset. Domani la fiera esordisce con una cena in piazza con lo stand della Pro loco, truck food e la pizza cotta nei forni a legna. Davanti al teatro Rinaldi il concerto d’estate del locale corpo filarmonico diretto da Marina Ielmini. Alle 22 musica con "The blues guys". Sabato la pizza sarà preparata dagli instancabili volontari dell’associazione "Brugneto c’è", alle 21,30 il concerto "Amiche on stage", al parco Pradelle la "Reggiolo Boxing night", incontri di pugilato dilettantistico curati da palestra Urban. Alle 23,30 la Rocca si incendia con uno spettacolo piromusicale. Domenica 7 luglio alle 21 visita guidata a Palazzo Sartoretti, alle 21.30 "Le parole alla musica" con Tempo Danza. Lunedì sera il live di Cagne Pelose e la comicità di Antonio Guidetti, martedì la Notte Shopping.