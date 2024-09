Da venerdì a lunedì la fiera della Fola

Ottimo cibo, spettacoli, mercatini, musica, sport e un grande spettacolo comico con Antonio Ornano. E’ come al solito un menù molto ricco quello proposto dalla tradizionale fiera della Fola, che si svolgerà ad Albinea da venerdì a lunedì 2 settembre.

Si partirà venerdì alle ore 20 con il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato in piazza Cavicchioni. A seguire, alle 21, nella palestra della scuola primaria di via Giotto aprirà la mostra mercato dell’hobby con l’esibizione della banda di Albinea. Alle ore 21.30, nella sala civica, verrà proiettato il documentario “punto di non ritorno” a cura di Albinea Live e degli Amici del Cea.

Sabato le strade e la piazza del comune saranno animate da bancarelle, esibizioni sportive e proposte musicali. Dalle ore 10 alle ore 13 ci sarà il mercatino dei libri in biblioteca. Alle 11 in sala civica inaugurerà la mostra di Arnaldo Mercati e dei suoi amici pittori. Alle 18, al parco dei Frassini, spazio allo yoga a cura dell’associazione Albinea Live. Alle 16.30, nel playground del parco Lavezza ci sarà l’esibizione di minibasket a cura della Go Basket. Alle 18 partita di pallacanestro Under 16 tra Go Basket 2018 e Pall. Castellarano.

Dalle 18 a mezzanotte, nel piazzale del parco Fola, “Fool in Fola” a cura di Albinea Live. Tra le ore 18 e le ore 19 lezione di Hatha Raja Yoga con El Achiri Jennifer (su prenotazione: albinealive@gmail.com - offerta libera). Alle ore 18:30 apertura food truck & music by Sospeso Brothers. Tra le ore 19 e le 20:30 stand up comedy open mic. Tra le ore 21 e le 22 esibizione di pole dance con Pilates & Co. Asd Albinea e tra le ore 22 e le 24:00 music by Sospeso Brothers.

Dalle ore 20, in piazza Cavicchioni, mercatino dell’antiquariato e artigianato a cura del Consorzio Com.Re e tricicli Grillo. La fiera riprende domenica, dalle 9 alle 20; in centro ci sarà il mercato straordinario. Lunedì ale 20 mercatino dell’antiquariato in centro. Alle 21 il grande spettacolo di cabaret in piazza con il comico Antonio Ornano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.