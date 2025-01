Dalter, boom sostenibile 159 milioni di fatturato

DalterFood Group ha pubblicato il suo terzo Report di Sostenibilità, evidenziando il suo impegno nell’affermarsi "come punto di riferimento in questo importante ambito nel comparto lattiero caseario", scrive l’azienda in un comunicato. Il rapporto illustra l’approccio globale del Gruppo, evidenziando importanti risultati in tutti e tre gli aspetti della sostenibilità: economico, ambientale, etico e sociale. Nel 2023, l’azienda ha proseguito le sue iniziative di sostenibilità, raggiungendo traguardi significativi nonostante un contesto difficile.

"Il protrarsi della guerra in Ucraina, con le sue ripercussioni sui costi delle materie prime, l’esplosione dei tumulti in Medio Oriente e i cambiamenti climatici che, con episodi di siccità alternati a forti alluvioni, impattano sempre più sulla nostra penisola, hanno rappresentato un contesto difficile in cui operare per tutte le realtà produttive italiane e non solo. Proprio queste difficoltà ci hanno spinto - ieri come oggi - a essere sempre più proattivi nel rendere il nostro business sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, con progetti che ci consentano di realizzare prodotti che fanno bene ai nostri clienti, ma anche alla società e al territorio di cui facciamo parte. Grazie alla determinazione del Gruppo, abbiamo ottenuto risultati positivi in termini economici (+8% di fatturato), sociali (+87% di ore di formazione erogate) e ambientali", ha affermato Andrea Guidi, GM del Gruppo.

L’attenzione alla sostenibilità "fa parte del Dna dell’azienda ed è uno dei driver che ne guida le scelte operative e strategiche – continua la nota dell’azienda –. A testimonianza del proprio impegno, nel 2023 DalterFood Group ha ottenuto la Medaglia di Bronzo EcoVadis per la sostenibilità, con un punteggio del 52%, raggiungendo il 55° percentile delle aziende del network. Un impegno ribadito nel Codice Etico, che rafforza la centralità dei valori di onestà, trasparenza e correttezza che caratterizzano l’azienda. Il documento evidenzia la garanzia del rispetto di questi standard, comprovato dalla digitalizzazione del canale di whistleblowing".