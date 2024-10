Dedicata la palestra a Morstofolini: "Per portare avanti i suoi valori"

In occasione della fiera d’autunno, nel calendario di eventi è stata inserita pure l’intitolazione della palestra comunale di Poviglio a Davide Morstofolini, come omaggio al povigliese e dirigente sportivo che a lungo aveva lavorato con impegno e passione per i giovani, in particolare per la pallavolo, al Centro Sportivo Italiano.

Presenti le autorità locali, tanti appassionati sportivi, con il parroco don Alberto Nicelli a impartire la benedizione religiosa.

"Intitolando un luogo come la palestra comunale alla memoria di Davide – ha detto l’assessore allo sport, Clara Zannoni – abbiamo restituito e affidato all’intera comunità il patrimonio di valori che ha rappresentato, impegnandoci a portarne avanti il ricordo e l’impegno per tutte le future generazioni di sportivi. Ringraziamo l’Usd Audax Poviglio, storica realtà nella quale Davide ha militato per oltre quarant’anni come vicepresidente, per essersi fatta portavoce di questa importante iniziativa, che è accolta con grande favore da tutto il mondo sportivo povigliese".