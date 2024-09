Degrado e criminalità in paese: se ne discute ancora in Consiglio

Il continuo verificarsi di episodi di degrado e di microcriminalità a Guastalla, in centro come in periferia, diventa nuovamente oggetto di discussione in consiglio comunale. Già a luglio il gruppo "Per Guastalla", guidato da Elisa Rodolfi (foto), aveva presentato un’interrogazione sulla questione sicurezza, proponendo di affrontare l’argomento in una apposita commissione consiliare.

"Purtroppo, anche dopo quel consiglio – dicono i consiglieri Elisa Rodolfi, Lara Balestrazzi, Paolo Bariaschi e Catia Musi – a Guastalla sono stati segnalati eventi che destano preoccupazione tra i cittadini, tra cui scippi e reati vari in pieno centro, furti, disturbo della quiete pubblica, episodi di microcriminalità. La tutela della sicurezza urbana e del benessere dei cittadini è condizione primaria per lo svolgimento della vita civile, attraverso l’adozione di tutte quelle iniziative di prevenzione sociale per la vivibilità e la qualificazione del territorio, che favoriscono il contrasto ai fattori di insicurezza, al disagio sociale e al degrado urbano. Per questo chiediamo di calendarizzare gli incontri della commissione consiliare per sviluppare le possibili iniziative, da realizzare nel breve, medio e lungo periodo, coordinate fra loro, in grado di fornire risposte concrete ed efficaci per la sicurezza pubblica". A luglio in consiglio comunale la giunta aveva fornito dati "rassicuranti" sulla situazione generale, pur evidenziando situazioni di degrado da non sottovalutare.