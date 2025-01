Derapate con l’auto, proteste

Da alcuni giorni viene segnalata la presenza di un’autovettura di grossa cilindrata, che percorre la rotatoria in centro a Cadelbosco Sopra a forte velocità, sgommando e derapando attorno all’area, nonostante il transito di altri veicoli. Una situazione potenzialmente pericolosa, in quanto rischia di provocare incidenti. Alcuni cittadini hanno documentato il passaggio di questa vettura, con il conducente che transita in velocità, per poi percorrere la rotonda sgommando. Accade di giorno, ma anche di sera, quando la minore visibilità aumenta ulteriormente il rischio di incidenti.

Comprensibili le proteste e le reazioni negative dei cittadini, trattandosi anche di una zona di intenso traffico, in centro al paese, vicino a quartieri residenziali e attività commerciali. Gli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine.